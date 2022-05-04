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İzmir'deki kadın cinayetinde kan donduran ifadeler

İzmir’in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldüren yabancı uyruklu kişi, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İHA

04.05.2022, 15:54

İzmir’deki kadın cinayetinde kan donduran ifadeler

İzmir'deki korkunç olay 2 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu çift, aralarında kıskançlık sorunu olduğundan dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed'i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞTUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ
Öte yandan cinayet zanlısı M.M.'nin, ilk ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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