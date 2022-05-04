Üstün zekalı öğrenci, ABD’de burslu okuyacak

İZMİR'DE eğitim alan ve IQ puanı 150 olarak tespit edilen 12. sınıf öğrencisi Bartu Çitci, burslu eğitim için ABD'deki dünyaca ünlü 5 üniversiteden kabul aldı, Çitci, uzay araştırmalarında önde gelen Rice Üniversitesinin mühendislik fakültesini tercih etti.

ÖRNEK BİR BAŞARI

"Hedefime şimdilik ulaştım" diyen Bartu Çitci, "Yeni hedefi orada bulmam gerekiyor diye düşünüyorum. Belki akademiye giderim belki Silikon Vadisi'ne çalışmaya giderim. Bir süre sonra da Türkiye'ye dönerim" dedi. Okulun müdürü Mustafa Akkaya da yurt dışındaki üniversitelere öğrencilerinin her yıl kabul edildiğini, çalışkanlığı ve başarısıyla örnek olan Bartu Çitci'nin bu başarıyı bir adım ileri taşıdığını aktardı. Baba İlker Çitci ilkokul öğretmeninin dikkati sayesinde 3. sınıftayken Bartu'nun özel ve üstün zekalı bir öğrenci olduğunun fark edildiğini söyleyerek, "İyi bir eğitim alacağına inanıyoruz. Vatana, milletine döner, güzel işler yapar diye umut ediyoruz." dedi. Anne Nilüfer Çitci ise Bartu'nun bilgisayarın yanı sıra müzik ve sporda da başarılı olduğunu söyledi.