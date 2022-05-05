35 yıllık çiftin hayatını aynı doktor kurtardı

İZMİR'DE 35 yıldır aynı yastığa baş koyan Semra (67)- İhsan Gökçen (72) çifti sağlıklarında da ortak kaderi paylaştı. Önce Semra Gökçen, üç yıl sonra da İhsan Gökçen için 4'er damar bypass kararı alındı. Kocasıyla aynı kaderi yaşadıklarını belirten Semra Gökçen, "Damarlarım yenilendi, ben de yenilendim. Sıra eşime geldi, aynı yollardan o da geçti. Ben doktorumdan o kadar memnun kaldım ki, eşimi de ona teslim ettim. Eşim de benim gibi kısa sürede normal yaşamına dönecek" diye konuştu. Öte yandan böyle tesadüflerin çok nadir görüldüğünü belirten Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, "Gökçen çiftinin damarlarının aynı sayıda tıkalı olması gerçekten ilginç. Bypass olmaları, bunun aynı hekim tarafından yapılması da insana "ortak kader" dedirtiyor" diye konuştu.