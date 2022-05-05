Balkona tırmanıp köpeği çaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Olay önceki gün Aksoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı ve köpeği tasmasından tutarak aldı. Şüpheli köpekle birlikte kayıplara karıştı. Köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.