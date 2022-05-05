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Haberler İzmir İki kaza 13 yaralı

İki kaza 13 yaralı

İzmir’in Aliağa ve Tire ilçelerinde, otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen iki ayrı kazada 13 kişi yaralandı

5.5.2022

İki kaza 13 yaralı

İZMİR'İN Aliağa ve Tire ilçelerinde yaşanan kazalarda otomobiller çarpıştı, toplam 13 kişi yaralandı. Aliağa'da önceki akşam 23.30 sıralarında Şakran Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
ÇANAKKALE yönünden gelen İsmail B. idaresindeki otomobil ile Uğur G. idaresindeki otomobil Bölük kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, 35 AKZ 941 plakalı otomobilin içinde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
TİRE'DE ise, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşal 22.00 sıralarında Kahrat Mahallesi Gökçen - İlkkurşun yolu ile Kızılcahavlu yolunda meydana geldi. E.Y. ve F.A. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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