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Haberler İzmir İzmir'deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

İzmir'deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki G.E. ev sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu intihar ekmek istediğini söyleyerek çatıya çıktı. Yaşanan intihar girişimi sırasında ilginç anlar yaşandı. G.E.'nin çatısına çıktığı yüksek katlı binanın önünde toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar olayı film gibi izlerken, bazılarının da telefona sarılarak sosyal medya için canlı yayın açmaları dikkat çekti. Binanın çatısına çıkan şahıs, polisin ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi.

İHA

05.05.2022, 15:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 15:37

İzmir'de ev sahibinin kendisini şikayet ettiği iddiasıyla yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, polisin ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi. Olayı izleyen vatandaşların cep telefonlarına sarılarak canlı yayın yapması ise dikkat çekti.

İzmir’deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Çankaya semtinde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan 34 yaşındaki G.E. isimli şahıs, yüksek katlı bir binanın çatısına çıktı.

İzmir’deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çatıya çıkarak genç adamı ikna etmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de yüksekten atlama ihtimaline karşı önlem aldı.

İzmir’deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

G.E., ev sahibinin şikayetini geri aldığını iletmesi sonrası polis ekiplerinin yardımlarıyla çatıdan indirilerek karakola götürüldü.

İzmir’deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

Çevredeki vatandaşlar da büyük kalabalık oluşturarak olayı izledi. Cep telefonlarına sarılan pek çok vatandaşın sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

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