Haberler İzmir İzmir'deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

İzmir'deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki G.E. ev sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu intihar ekmek istediğini söyleyerek çatıya çıktı. Yaşanan intihar girişimi sırasında ilginç anlar yaşandı. G.E.'nin çatısına çıktığı yüksek katlı binanın önünde toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar olayı film gibi izlerken, bazılarının da telefona sarılarak sosyal medya için canlı yayın açmaları dikkat çekti. Binanın çatısına çıkan şahıs, polisin ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi.