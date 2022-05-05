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Haberler İzmir İzmirli doktordan ders gibi operasyon

İzmirli doktordan ders gibi operasyon

5.5.2022

İzmirli doktordan ders gibi operasyon

Türkiye'de ilk kez online yayınlanan 'Canlı Cerrahiler Eşliğinde Üretra darlığı'nda Güncel yaklaşımlar' toplantısını Avrupa ve Türkiye'den 250 ürolog izledi. Doç. Dr Ozan Bozkurt koordinatörlüğünde yapılan toplantıda Avrupalı Ürologlar canlı yayınlanan bir operasyona katıldı. Canlı yayınlanan operasyonun soru-cevap şeklinde geçtiğini anlatan Doç. Dr. Bozkurt , Avrupalı ürologların ilk kez canlı yayınlanan bir operasyona katıldıklarını, bu toplantının kendileri için çok verimli geçtiğini ve bu toplantıların artarak devam etmesini umduklarını belirtti.

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