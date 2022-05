MHP’li Şahin’den İYİ Partili Dervişoğlu’na: Size verilen her oy Mehmetçiğe kurşundur

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun MHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Şahin, "İP'e verilen her oy CHP'ye, HDP'ye verilen oy, Mehmetçiğe Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta sıkılan kurşundur. MHP'ye verilen her oy vatana sahip çıkmaktadır. Cumhur ittifakına verilen her destek güçlü Türkiye'nin sigortası, düşmanlarımız karşısında milli bir zırhtır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun teskere ihanetinin üstünü örtmek için "HDP meşrudur" diyerek kelime cambazlığı yapan Mankurt sen aynada kendine bak" dedi.

"GEÇMİŞİNİ YOK SAYIYOR"

DERVİŞOĞLU'NUN CHP ve HDP'nin gözüne girmek adına geçmişini yok saydığını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Bu şahıs son zamanlarda CHP ve HDP'nin gözüne girmek adına geçmişini yok sayan Mankurt gibi söylemlerde bulunmakta ve MHP'ye yönelik hadsizliğine her gün birini eklemektedir. Yeni kapısında yeni kimliğini güçlendirmek için bunu yapmaktadır."