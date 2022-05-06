Hırsızın yöntemi hayret ettirdi! Kameraya yakalandı

"Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm"

Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık denemesine şahit olduğunu belirterek, "Devamlı alışveriş yaptığım markette hırsızlık girişimin yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Tramolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm. Hırsızlık olayları da haddinden fazla arttı" dedi.