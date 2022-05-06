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Haberler İzmir Hırsızın yöntemi hayret ettirdi! Kameraya yakalandı

Hırsızın yöntemi hayret ettirdi! Kameraya yakalandı

Denizli'de yaşanan hırsızlık hayret ettirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının başının üstünde trombolin taşıyarak kameralara yakalanmamak için çabası görülüyor. Bir markete yanaşan hırsız, kapıyı zorlayıp başarılı olamayınca yandaki içeçek dolabında şansını denedi. Bir sürede orada şansını deneyen hırsız başarılı olamayacağını anlayınca oradan uzaklaşıyor.

İHA

06.05.2022, 10:12

Denizli'de hırsızın kendisini gizlemek için seçtiği yöntem akıllara durgunluk verdi.

Tramboli sokak boyunca başının üstünde taşıyarak yüzünü kapatmaya çalışan hırsız, marketin kilidini açamayınca amacına ulaşamadan kayıplara karıştı.

Hırsızın yöntemi hayret ettirdi! Kameraya yakalandı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bir marketi gözüne kestiren kadın, hırsızlık yapmak için çok nadir bir yönteme imza attı.

Hırsızın yöntemi hayret ettirdi! Kameraya yakalandı

Nereden bulduğu bilinmeyen trambolini kafasının üstüne yerleştiren kadın, marketin önüne gelerek bir süre bekledikten sonra kapıya doğru yöneldi. Burada kilidi zorlamaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez içecek dolaplarına yanaştı.

Bir süre burada da vakit geçiren hırsız, amacına ulaşamayacağını anladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde markete gittiğinde kilitleri bıraktığı gibi göremeyen market sahibi, izlediği kamera kayıtları sonrası gerçeği öğrendi.

Hırsızın yöntemi hayret ettirdi! Kameraya yakalandı

"Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm"
Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık denemesine şahit olduğunu belirterek, "Devamlı alışveriş yaptığım markette hırsızlık girişimin yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Tramolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm. Hırsızlık olayları da haddinden fazla arttı" dedi.

Hırsızın yöntemi hayret ettirdi! Kameraya yakalandı

HIRSIZLIK DENEMESİ KAMERADA
Trambolinli hırsızın başarılı olamadığı hırsızlık girişim anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın marketin önüne geldikten sonra etrafı kolaçan etmesi, kapıyı ve içecek dolabının kilitlerini zorladıktan sonra olay yerinden gitmesi yer alıyor.

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