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Haberler İzmir İzmir'deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Bebeği kucağındayken bıçaklanmıştı

İzmir'deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Bebeği kucağındayken bıçaklanmıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan korkunç olayda detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre bir süre önce boşanan 22 yaşındaki Meryem Ç. arkadaşı Süleyman Y.'nin evine gitti. Bu sırada evde bulunan Süleyman Y.'nin sevgilisi Ezo E. ile tartışmaya başladı. Tartışmada Ezo E. tarafından çocuğunun yanında bıçaklanan Meryem Ç. feryatlar içinde sokağa fırladı. Bıçaklama olayının sebebinin kıskançlık olduğu öne sürüldü.

İHA

06.05.2022, 15:28

İzmir Bayraklı'da bebeğinin yanında Ezo E. tarafından bıçaklanan Meryem Ç.'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Ezo E.'nin, sevgilisi Süleyman Y.'yi Meryem Ç.'den kıskandığı için bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.

İzmir’deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Bebeği kucağındayken bıçaklanmıştı

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 1611 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan 22 yaşındaki Meryem Ç., 18 aylık erkek bebeği ile birlikte arkadaşı Süleyman Y.'nin evine gitti.

İzmir’deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Bebeği kucağındayken bıçaklanmıştı

Bu sırada Süleyman Y.'nin sevgilisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ezo E., eve gelerek Meryem Ç. ile tartışmaya başladı. Kıskançlık iddiasıyla yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Ezo E., Meryem Ç.'yi dört kez bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Meryem Ç., pusete koyduğu bebeğiyle birlikte kendisini sokağa attı.

İzmir’deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Bebeği kucağındayken bıçaklanmıştı

Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Bebeği kucağındayken bıçaklanmıştı

Öte yandan genç kadının 18 aylık bebeği de babaannesi tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Ezo E.'nin aranması sürerken, şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve poliste yaralama, uyuşturucu kullanmak ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Meryem Ç.'nin ise yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

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