İzmir’deki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Bebeği kucağındayken bıçaklanmıştı

Öte yandan genç kadının 18 aylık bebeği de babaannesi tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Ezo E.'nin aranması sürerken, şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve poliste yaralama, uyuşturucu kullanmak ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Meryem Ç.'nin ise yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.