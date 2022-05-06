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Haberler İzmir İzmir'e konuşlandırıldı! Hemen müdahale edilebilecek

İzmir'e konuşlandırıldı! Hemen müdahale edilebilecek

Sıcak havaların başlaması ile orman yangını riski de artışa geçti, İzmir ve Manisa'da çıkacak olası orman yangınlarına müdahale edebilmek adına İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir helikoper 5 personeli ile konuşlandırıldı. Bunun yanında önümüzdeki günlerde başka helikoper ve yangın söndürme uçaklarının da bölgede konuşlanacağı bildirildi.

AA

06.05.2022, 13:12

İzmir’e konuşlandırıldı! Hemen müdahale edilebilecek

İzmir ve Manisa'da olası bir orman yangınına müdahale edilmesi amacıyla bu sezonki planlama kapsamında hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki Kemalpaşa ilçesinde konuşlandırıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir ve Manisa'da havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin de arttığı kaydedildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilkinin bölgeye gelerek göreve başladığı belirtilen açıklamada, Kemalpaşa ilçesinde 1 Mayıs'ta konuşlanan yangın söndürme helikopteri mürettebatının 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Seferihisar'da 16 Mayıs'ta, Gümüldür, Bergama ve Akhisar'da 16 Haziran'da göreve başlayacak yangın söndürme helikopterlerine ek olarak 2 Haziran'da da 2 yangın söndürme uçağının, Selçuk Havaalanı'nda konuşlanacağı bildirildi.

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