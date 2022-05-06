Soyerlerin ticareti 100 milyon lirayı aştı

TUNÇ Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı olan eşi Neptün Soyer'le arasında başlayan ticaret de gün geçtikçe büyüyor. Neptün Soyer'in İzmir Köy-Koop olarak İzmir Büyükşehir'e 3 yıl içinde sattığı süt miktarı KDV hariç 106 milyon lirayı buldu. Ocak ve Nisan aylarında yapılan 41 milyon 370 bin TL'lik iki ihaleyi de alan Neptün Soyer'in yönettiği İzmir Köy-Koop Birliği'nin, Başkan Soyer ile yaptığı işbirliğinin etkisiyle gösterdiği hızlı yükseliş rakamlara da yansıdı.

Alınan bilgiye göre Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce 2018 yılında sadece 7 bin 468 lira brüt satış yapan Köy-Koop'un Tunç Soyer'in Büyükşehir imkanlarını birliğin hizmetine sunmasının ardından satışları hızlı bir şekilde arttı. 2019 yılında 3 milyon 557 bin liralık brüt satış yapan Köy-Koop'un 2020'de 16, 2021'de ise tam 53 milyon liralık satış yaptığı belirtildi. Daha önce vergi tahakkuku olmayan birliğin 2020'den itibaren vergi ödemeye başladığı da kaydedildi.

MECLİS ÜYESİ DE SATIYOR

ÖTE yandan Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı hesapları üzerinde çalışan Meclis Denetim Komisyonu'nda AK Partili Hakan Yıldız'ın düştüğü şerhe göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 28. maddesinde belediye meclis üyelerinin belediye ile iş yapmalarının kanunen yasak olduğu açıkça belirtmiş olmasına rağmen CHP Ödemiş meclis üyesi Mustafa Gerçek de başkanlığını yürüttüğü Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile Büyükşehir'e 2021'de 2 milyon 311 bin liralık süt sattı. Meclis üyesi de olan Gerçek'in aynı zamanda Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir Köy Koop'ta da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ifade edildi. ■ ERHAN GÜLENÇ