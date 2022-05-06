Tireli gazeteci Seyfullah Ayvalı kalbine yenildi

TİRELİ gazeteci Seyfullah Ayvalı (52) kalbine yenik düştü. Evli ve bir çocuğu bulunan Ayvalı, bayramın üçüncü günü evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ayvalı'nın cansız bedenini bayram ziyaretlerinden dönen eşi Dilek Ayvalı buldu. Sağlıkçı komşuları tarafından ambulans gelinceye kadar kalp masajı yapılan Ayvalı kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

TİRE Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ayvalı bir dönem Anadolu Ajansı muhabirliği ile yerel basında yöneticilik görevi üstlendi. Zamansız ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ayvalı, Tire'de toprağa verildi. ■ NADİR UYSAL