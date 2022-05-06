Yargıtay, karakoldaki dayağa haksız tahrik indirimi istedi

YARGITAY İzmir'de polis merkezinde darbedilen Fevziye Cengiz davasında 7 yıl sonra kararı açıkladı. Mahkeme, polis memurları H.Y. ve B.S.'ye darp suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezalarını haksız tahrik indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu.

BASINA SIZDI

2011'DE müzikholleri denetleyen polis ekipleri kimliksiz ve izinsiz çalışan Fevziye Cengiz'i polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına aldı. Cengiz'in darbedildiği görüntüler basına sızdı. Cengiz polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polisler Cengiz'den şikayetçi oldu. İddianamede Cengiz'in memurlara karşı direnme ve hakaret suçlarından, polisler B.S, H.Y. ve T.D'nin ise hakaret, tehdit ve darp suçlarından cezalandırılması istendi. 2015'te mahkeme Cengiz'i, polise hakaret suçundan 8 bin 840 TL para cezasına çarptırdı. Polisler B.S. ve H.Y'ye darp suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DOSYA Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, zaman aşımı gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararı verdiği suçları düşürdü. Kararda alkollü olan Cengiz'in sinkaflı sözler söylediği, polisleri ittiği, tarafların bu esnada yaralandığı belirtildi.