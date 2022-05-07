İZDENİZ’deki hurdalar buhar olup uçtu

İzmir'de CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı Büyükşehir Belediyesi'nde bir büyük skandal daha ortaya çıktı. Belediye şirketi olan İZDENİZ Genel Müdürlüğü, 3 Aralık 2021 tarihli elektronik posta ile şirkette yapılan gemi bakım, onarım ve diğer hizmet işleri sonucu değiştirilen, şirketin Malzeme ve İkmal Müdürlüğü'ne teslim edilmemiş hurda malzemeler ve yedek parçalarının akıbeti hakkında araştırma başlattı. 2020-2021 yıllarında 8 bin 800 kilogram hurda malzeme satışının yapıldığı İZDENİZ'de bu satışlarda herhangi bir hurda yedek parça satışı yapılmadığı anlaşılırken, bunun üzerine bakım saatleri gelen katamaran ve vapurların ana makine yedek parça hurdaları mercek altına alındı. Yeni Asır'ın ulaştığı inceleme raporunda çarpıcı ifadelere yer verildi.

2 BİN 182 ADET KAYIP

Geçtiğimiz 28 Ocak tarihinde çıkan raporda 4, 8 ve 16 bin saati doldurmuş 13 adet katamaran ile 2 adet araba vapurundaki 'Baoduin' marka ana makinenin bakımları için yedek parçaların yüklenici firma tarafından gemiye getirildiği, yedek parçaların menşei, orijinal olup olmadığı ya da parça uygunluğunun bir tutanakla veya belge ile kayıt altına alınmadığı belirlendi. Teknik Müdürlük ile Malzeme ve İkmal Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gereken hurda değerli 4 bin 800 yedek parçadan 2 bin 618 adedinin teslim alındığı belirtilirken, 2 bin 182 adet hurda yedek parçanın akıbetinin bilenmediği ortaya çıktı. Uzmanlar, kayıp hurda yedek parçaların toplam değerinin 10 milyon lira civarında olduğunu ifade etti. Bakımları yapan Ahmet isimli kişi ile yapılan şifahi görüşmede bakım prosedüründe belirtilen tüm yedek parçaları kullanılabilirlik durumuna bakılmaksızın değiştirdiği, bakım sonrası çıkan yedek parçaları teknik birimin bilgisi dahilinde Kısıkköy'deki deposuna götürdüğü, hatta kimse ilgilenmediği için yer sıkıntısı nedeni ile satmayı dahi düşündüğü ancak karşısında bir devlet kurumu olduğundan hurdaları sakladığı belirtildi.

GÖREVİ İHMAL SÖZ KONUSU

Parçaların Aralık 2021'de firmadan alınarak peyderpey İZDENİZ'e getirildiği vurgulandı. İZDENİZ A.Ş. Teknik Müdürü A.K.D. ise çıkan yedek parçaların bir kısmının gemide, bir kısmının da firma atölyesine bırakıldığını söyledi. Raporun sonuç kısmında Teknik Müdürlük personelinin görevini ihmal ettiği vurgulandı. Şirket personellerinin akıbeti tespit edilemeyen hurdaları sattığına ilişkin net bir kanıt bulunamazken, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz'ın ilgili personellere uyarı cezası verip konunun üzerini soruşturma açılmadan kapattığı öne sürüldü.



PARÇALAR SATILMAMIŞ TESLİM EDİLMEMİŞ

RAPORDAKİ SKANDALLAR

■ 'Baoudin' marka yedek parça hurdaları yüklenici firma tarafından Malzeme ve İkmal Müdürlüğü'ne peyderpey teslim edilirken, 'MTU' marka hiçbir yedek parçanın teslim edilmediği ifade edildi. İZDENİZ A.Ş. Teknik Müdürü A.K.D, yedek parçaların Çiğli'deki ambara bırakıldığını ve hurda satışı ile satıldığını tahmin ettiğini ifade etti. Ancak malzemelerin satılmadığı belirtildi.

■ Geçen yıl 12 Ağustos'ta 'Hasan Tahsin' isimli arabalı vapurun bakımında da toplam 2000-5000 kilo arası hurda malzemenin satılmak üzere teslim edilmesi gerektiği ancak hurdaların Çiğli depo veya Malzeme ve İkmal Müdürlüğü'ne teslim edilmediği kaydedildi.

■ 'Bergama' isimli geminin bakımı sırasında valf, boru, kazan, pompa, ana makine ve jeneratörlerin sökülmesi veya takılması esnasında çıkan demir vb. hurda malzemelerin teslim edilmediği, işin süresi ve ölçeği düşünüldüğünde hurdalar için net bir kilo hesabı yapılamadığı, çıkan hurdaların akıbetinin ise tespit edilemediği öğrenildi.

■ Söz konusu hurdaların taşındığı şirket araçlarının GPS kayıtları ve görevlendirmelerinin incelendiği, bazı görevlendirme kayıtlarında araçların sıklıkla şirketle bağı olmayan bazı yerlerde bulunduğu da ortaya çıktı. Özellikle Teknik Müdür A.K.D. tarafından Atölye Sorumlusu H.A'nın görevlendirildiği, şirket aracının sürekli Ege Sanayi Sitesi'ndeki belirli bir lokasyona uğradığı tespit edildi. GSP kayıtlarında yer alan yerin yakınlarında birçok hurda satıcısı olduğu da tespit edildi.

■ 2020-2021 yıllarında söz konusu danışmanlık şirketinde düşük tutarlı 2 adet satın alım yapıldığı, jeneratör firmasıyla da 1 kere iş yapıldığı vurgulandı. Sonuç kısmında aracın H.A. tarafından iş ilişkisi dışında kullanmasının Hizmet Araçları Kullanım Yönergesi'ne aykırı olduğu ifade edildi.



EMİNÖNÜ VAPURUNDA YOLSUZLUK İDDİASI

İZDENİZ filosunda 1967 yapımı olan ancak ekonomik ömrünü tamamladığı için 31 Mayıs 2019'da hizmet dışı bırakıldıktan sonra dubaya dönüştürülmek üzere İzmir Tersane Komutanlığı'na gönderilen Eminönü Araba Vapuru ile ilgili de yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. Kesildikten sonra Kadifekale ismi ile duba olarak hizmet veren yapı ile ilgili dubanın boyanması için ihaleye çıkıldığı ancak kazanan firmanın boya masraflarını karşılaması gerekirken kilolarca boyanın İZDENİZ ambarından alınarak yolsuzluk yapıldığı da öne sürüldü.

METİN BURMALI