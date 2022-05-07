İzmir elektrik kesintisi 7 Mayıs Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 7 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 7 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 7 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
07.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ BALABAN, CEVİZLİ, CEYLAN, CUMHURİYET, ÇITAK İSTİKLAL, DEĞİRMEN, FATİH, GÜVENDİK, KÖPRÜ, MEHMET AKİF, MENEKŞE, ŞİRİN, VATAN, YILDIZ, ZAFER SOKAKLAR VE CİVARLARI
BERGAMA
07.05.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KURFALLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
07.05.2022 14:00 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KURFALLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
07.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHSİN YAZICI,GAZİ,VATAN,REFET BELE MAHALLELERİ,MEVLANA,YUNUSEMRE, KÜLTÜR,YİĞİTLER, ENERJİ CADDELERİ,F.RÜŞTÜ ZORLU,177/9,5621,3900,9102, 9102/2,9102/4,9102/5, 9102/6,9125/21, 9129,9133, 9168,9168/2,9168/8,9172,9173, 9174/1,9195/1,9224,9242,9313,9601,9620 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
07.05.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması MORDOĞAN MAH. TR-1 - 160 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195, SOKAKLARI VE CIVARI. L-201
KEMALPAŞA
07.05.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. ÇELEBIYAKA MEVKI. 262/1SK. 278/5 SK. 278/6 SK. 250 SK. 252 SK. 255 SK. 256 SK. 259/2 SK. 259/7 SK. 259/6 SK. 278 SK. İNÖNÜ CD. 257 SK. 278/2 SK. 246/2 SK 254 SK. 258/1 SK. 259/3 SK. 278/1 SK. 278/3 SK. 278/4 SK. 278/7 SK. 251 SK. 259/8 SK. 248 SK. 249 SK. 253 SK. 258 SK.
ÖDEMİŞ
07.05.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAHALLESI KARAASLANOĞLU SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-90
07.05.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAHALLESI ŞHT. ERDAL BODUR CADDESI .VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-118
SEFERİHİSAR
07.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması SEFERIHISAR ULAMIŞ MAHALELSI , 75 YIL CUMHURIYET CADDESI ÇEŞME CADDESI 1420,1421,1422,1401,1402,1403,1407,1403/1 SOKAK VE CIVARI
SELÇUK
07.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması 14 MAYIS MAH. ABUHAYAT MEVKII L-91
07.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması CUMHURIYET MAH.TAVŞANTEPE MEVKII VE CIVARI ÖZEL TRAFOLAR
07.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ACARLAR MAH .TAMAMI TR-1
07.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ACARLAR MAH .TAMAMI TR-2
TİRE
07.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması (BAHARIYE MAH-ERTUĞRUL MAH) 2. KÜP ÇIK.-EFLATUN SK-NARIN GÇD-NEŞE SK-SŞRHATUN SK-ÇEŞME SK-İNCI YOKUŞU SK-BÖREKÇIBAĞI SK-2. HAVUZLU SK-KAPLAN YOLU SK-KAZŞROĞLU SK-UZUNIRIM CD-BUĞDAYDEDE TÜRBESI SK-TOPAL GÇD-ÜNLÜ GÇD.-3.HAVUZLU SK-YAMAÇLI SK-ATLANBAŞ SK-KUP SK-DAR SK-ERTUĞRUL SK-AYDINOĞLU CD-HAVUZLU SK-KAKAÇLAR SK-SOFU YOKUŞU SK-ASLAN SK-BÜYÜKKÜP SK-ÖNZÜ SK-KUYUMCU ALI SK-BUĞDAYDEDE CD-DEPO SK-ARABACI HALIL AĞA SK-KATIRCILAR SK L-28