İzmirliler Hıdırellez’i coşkuyla kutladı

İzmir'in merkez ve ilçelerinde, baharın müjdecisi, bereket ve bolluğun sembolü olan Hıdırellez coşkuyla kutlandı. Konak ilçesi Tepecik İşçiler Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi Hıdırellez'i kutladı. Roman vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hıdrellez şenliğinde yakılan ateşin üstünden atlandı. Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

KUTLAMALARA GÖLGE DÜŞTÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atalay Bekle, Hıdırellez şenlikleri sırasında eşi ve çocuklarıyla Tepecik Kuruçay'dan geçerken 15 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bekle, karın boşluğundan yaralanırken polis, zanlıların peşine düştü. Milletvekili Bekle, hastanede kardeşinin durumu hakkında bilgi aldı.

■ FATİH ŞENDİL