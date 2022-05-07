Soyer’e rağmen 6 günde 5 kupa

Ege Sualtı Sporları Kulübü, yerel yönetimlerin ilgisizliğine rağmen 6 günde 5 kupa kazanmayı başardı. 14-17 Nisan tarihlerinde Tekirdağ'da yapılan Sualtı Hokeyi U19 Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde EGE SAS erkek takımı üçüncü olurken bayan takımı ise ikinci oldu. Beş gün sonra 22-23 Nisan tarihinde İzmir'de yapılan Sualtı Ragbisi U21 Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ise Bayan Erkek nağmalup gol yemeden şampiyon oldu. Aynı müsabakada Ege Sualtı Ragbi Takımı ise 3. oldu.

'BELEDİYE DESTEK OLMUYOR'

Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Ege Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Tarkan Laleli müsabakalar sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Milli takımlara en çok sporcu yetiştiren, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla İzmir'i en iyi şekilde temsil eden Ege Sualtı Sporları Kulübü maalesef İzmir'in yerel yönetimleri ve iş adamları tarafından görmezden geliniyor. İmkansızı yaratarak hiçbir sponsor desteği olmadan Büyükşehir Belediyesi havuz tahsisi vermemesine rağmen İzmir'i gururla temsil etmeye devam ediyoruz" dedi.

"BAL'LI ARKADAŞA VERDİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşına ait takımını Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesine aldığını ve belediye imkanlarından yararlandırdığını ifade eden Tarkan Laleli, "Ancak bize bu imkanların hiçbirini sunmuyor. Belediyenin Buca ve Bornova'da bizim kullanımımıza uygun derinlikte iki havuzu var ancak ne zaman istesek bize tahsis edilmiyor" dedi. 8 YILDIR MĞLUP OLMADILAR

Sualtı hokeyi branşında İzmir'in tek temsilcisi olarak büyük erkek takımlarının birinci ligde mücadele ettiğini belirten Laleli, "Genç takımlarımız ise iki sezon üst üste final oynayarak İzmir'in bu kategorideki ilk kupa ve madalyalarını kazanıyor. Sualtı ragbisi branşı gençler kategorisinde erkek takımlarımız son sekiz yıldır namağlup şampiyon olurken bayan takımlarımız ise son beş yıldır aynı başarıyı gösteriyor. Paletli yüzme branşında son iki sezondur İzmir'i temsil eden tek kulüp olan Ege SAS, İzmir'in bu branştaki ilk madalyalarını kazandırdı" bilgisini verdi.



MİLLİ SPORCULARI KABUL ETMEDİLER

Bünyelerinde çok sayıda milli sporcu bulunduğunu belirten Laleli, "Belediyeye bunları bari milli maçlara hazırlanması için sizin havuzlarınızda çalıştıralım diye başvurduk. Onu bile kabul etmediler. Bu gençlere İzmir'in sahip çıkması için sesimizi ilgili kişilere duyurmak için daha ne yapmamız lazım? Tek suçumuz tanıdık milletvekili, belediye başkanı veya iş adamı arkadaşımızın olmaması mı? Tek suçumuz spora politikayı karıştırmamamız mı? Bu gençlik İzmir'in geleceği, tek dileğim sesimizin duyulması ve İzmir'in geleceğine sahip çıkılarak desteklemesidir" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ