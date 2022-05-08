“Ben ölmeden bu davayı bitirin!”

İZMİR'DE 2019 yılında bankadaki mevduatını yöneten müşteri temsilcisi E.K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvuran işadamı Mehmet Özlük (90) "Ölmeden mahkemenin sonuçlanmasını bekliyorum" dedi. Özlük, "Yıllarca bankadaki paramı yöneten E.K. 'Faiz haram. Ben aklınayatarsa.com diye bir internet sitesi kurdum. Bu siteyi sattıktan sonra sana çok daha fazla para kazandıracağım' diyerek 3 milyon liraya yakın paramı dolandırdı. Adalet Bakanımıza yalvarıyorum, ben ölmeden davam sonuçlansın" diye konuştu.

Özlük'ün avukatı Avukat İlhan Bozcalı da, "E.K. müvekkilimle baba-kız kadar yakınlaşarak aldatma planı yapıp, elindeki parayı almış, karşılığında verdiği 2 milyon 800 bin liralık senedi de ödememiştir. Hiç mal varlığının da olmadığını iddia ediyor. Bunun adı nitelikli dolandırıcılık. Müvekkilimin tek arzusu bu dünyaya gözlerini kapatmadan, davanın sonuçlanması ve E.K.'nın hak ettiği cezayı alması" dedi. ■ FATİH ŞENDİL