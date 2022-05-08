İzmir’de faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya eve girdi

Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu" dedi.