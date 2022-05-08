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İzmir'de faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya eve girdi

İzmir'in Konak ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Atalay Kaplayan adlı vatandaş, evinde otururken büyük bir gürültüyle bina sallandı. Dehşete kapılan Kaplayan, sesin geldiği tarafa bakınca hayatının şokunu yaşadı. Bir kaya parçası duvarı yıkarak evin içine girdi. Kayanın evin bulunduğu alandaki yamaçtan koparak yuvarlandığı anlaşıldı. Olayda kimse yaralanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

İHA

08.05.2022, 08:44

İzmir'in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Olayda kimse yaralanmazken, bir evin odası kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya eve girdi

Olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 177 numarada bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak apartmanın duvarına çarptı.

İzmir’de faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya eve girdi

Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya eve girdi

Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken, evin bir odasının kullanılamaz hale geldiğini belirledi.

İzmir’de faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya eve girdi

"KEDİLERİMİZİN YUVASI VARDI"
Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, Odaya girince tarihi asansörün orda düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm.

İzmir’de faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya eve girdi

Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu" dedi.

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