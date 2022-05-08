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İzmir'deki çifte cinayette yeni gelişme! Katil zanlısı kaçamadı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kanlı olay. Birlikte alkol alıp eğlenen iki grup arasındaki tarışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise bir süre sonra JASAT timleri tarafından yakalandı.

İHA

08.05.2022, 13:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022, 13:48

Son dakika... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İzmir’deki çifte cinayette yeni gelişme! Katil zanlısı kaçamadı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, beraber alkol aldıkları iddia edilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedenle tartışma çıktı.

İzmir’deki çifte cinayette yeni gelişme! Katil zanlısı kaçamadı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.U., yanındaki tabanca ile Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez'i (26) başından vururken, Feyyaz Bulut'u da (33) kolundan tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir’deki çifte cinayette yeni gelişme! Katil zanlısı kaçamadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ölenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

İzmir’deki çifte cinayette yeni gelişme! Katil zanlısı kaçamadı

Kolundan yaralanan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli C.U., JASAT tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

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