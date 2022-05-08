İzmir’deki çifte cinayette yeni gelişme! Katil zanlısı kaçamadı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.U., yanındaki tabanca ile Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez'i (26) başından vururken, Feyyaz Bulut'u da (33) kolundan tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.