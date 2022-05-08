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Haberler İzmir Konak'ta refüje çarptı takla attı! Araçtaki 4 kişi dehşeti yaşadı

Konak'ta refüje çarptı takla attı! Araçtaki 4 kişi dehşeti yaşadı

İzmir'in konak ilçesinde meydana gelen korkunç kazada içinde 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü kontrolü kaybetti, araç refüje çarptı ve ters döndü. Araçtaki 4 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

DHA

08.05.2022, 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022, 11:16

Konak’ta refüje çarptı takla attı! Araçtaki 4 kişi dehşeti yaşadı

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp refüje çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, saat 00.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne gitmekte olan V.A. yönetimindeki 35 TVC 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde yolcu konumunda bulunan 4 yaralıyı otomobilden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü V.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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