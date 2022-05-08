  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Silahından ölüm kustu! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını vurdu

Silahından ölüm kustu! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını vurdu

İzmir Kemalpaşa'da korkunç olay. Beraber alkol alıp eğlenen iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü. C.U., Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez’i (26) başından vururdu, Feyyaz Bulut’u da (33) kolundan vurarak yaraladı. Yaralılardan ikisi hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerinden kaçan C.U.’yu her yerde arıyor.

08.05.2022, 10:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022, 10:05

Silahından ölüm kustu! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını vurdu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez (26) yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut (33) ise kolundan yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA