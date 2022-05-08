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Haberler İzmir “Soyer Brüksel’e gittiği kadar Selçuk’a gelmedi”

“Soyer Brüksel’e gittiği kadar Selçuk’a gelmedi”

8.5.2022

“Soyer Brüksel’e gittiği kadar Selçuk’a gelmedi”
AK Parti İzmir Miletvekili Mahmut Atilla Kaya, saha çalışmalarını Selçuk'ta sürdürdü. Gerçekleştirdiği programlarda yapımı süren kamu yatırımlarının şantiyelerini ziyaret eden ve esnafı turlayan Kaya, Selçuk'taki kamu yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e yüklendi. Kaya, "Soyer'in Selçuk'a uğradığı yok. Brüksel'e gittiği kadar Selçuk'a gelmemiştir. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ilçedeki çukurlara asfalt yaması bile yapmıyor. İlçe kamu yatırımlarıyla gelişiyor" diye konuştu.
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