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Haberler İzmir Bir yanda acı bir yanda umut....

Bir yanda acı bir yanda umut....

9.5.2022

Bir yanda acı bir yanda umut....

İzmir'in Gaziemir ilçesinde restoranda yedikleri yemeğin ardından zehirlendiği öne sürülen çocuklarından 6 yaşındaki Ece'yi 20 Nisan'da toprağa veren Hasret Mercankaya (34), en zor Anneler Günü'nü yaşadı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam eden 4 yaşındaki oğlu Ege için ayakta olduğunu söyleyen Hasret Mercankaya, "Ona kavuşmak için gün sayıyorum. Allah'tan başka bir isteğim yok" dedi. Kısa süre önce meme kanseri tanısı alan ve oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenmesinin ardından kemoterapiye de başladığını söyleyen Mercankaya, "Bu saatten sonra her şey oğlum için. Ece'm artık melek oldu. Kim suçluysa bedelini ödeyecek" diye konuştu.

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