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Haberler İzmir Devrilen otomobildeki 5 kişi ölümden döndü

Devrilen otomobildeki 5 kişi ölümden döndü

9.5.2022

Devrilen otomobildeki 5 kişi ölümden döndü

İzmir'de önceki gece Balçova'dan Konak yönüne giden V.A. yönetimindeki 35 TVC 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yolcu konumunda bulunan 4 yaralıyı otomobilden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü V.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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