En anlamlı hediye katilin en ağır cezayı alması

MUĞLA'DA 2020 yılında eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından acımasızca öldürülen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, kızına hasret ikinci Anneler Günü'nü yaşadı. Şefika Gültekin, "Biz Anneler Günü'nü unuttuk artık. Çok acı, kimse yaşamasın. Büyüt, üniversite okut, bir cani gelsin diri diri yaksın. 2 senedir bu mahkeme sürüyor. O en ağır cezayı almazsa biz ölürüz. Adalet yerini bulsun. Kadınları öldürenler bu davalardan cesaret alıyor. Benim bu saatten sonra en büyük hediyem en ağır cezayı alması" dedi.

■ ADEM ÜLKER