  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir En anlamlı hediye katilin en ağır cezayı alması

En anlamlı hediye katilin en ağır cezayı alması

9.5.2022

En anlamlı hediye katilin en ağır cezayı alması

MUĞLA'DA 2020 yılında eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından acımasızca öldürülen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, kızına hasret ikinci Anneler Günü'nü yaşadı. Şefika Gültekin, "Biz Anneler Günü'nü unuttuk artık. Çok acı, kimse yaşamasın. Büyüt, üniversite okut, bir cani gelsin diri diri yaksın. 2 senedir bu mahkeme sürüyor. O en ağır cezayı almazsa biz ölürüz. Adalet yerini bulsun. Kadınları öldürenler bu davalardan cesaret alıyor. Benim bu saatten sonra en büyük hediyem en ağır cezayı alması" dedi.

■ ADEM ÜLKER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA