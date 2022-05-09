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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09.05.2022, 08:59

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmri'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

ALİAĞA
09.05.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 124, 126, YALI, 129, 128 SOKAKLARI, DENİZ RESTORAN VE CİVARLARI
09.05.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ-2. ÇEVRE YOLU, ÇEŞME ÖNÜ CADDESİ, 3133, 3186, 3208, 3211, 321, 3214, 3230, 3237, 32 SOKAKLAR VE CİVARLARI

BERGAMA
09.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÖRENLİ MAHALLESİ VE CİVARLARI

BEYDAĞ
09.05.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "BEYDAĞ İLÇESI HALIKÖY MAHALLESI OVACIK MEVKII"

İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

BORNOVA
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,351 SOKAK,TEİAŞ LOJMANLARI KAMPÜS İÇİ
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ ,1443,1451/1,1454/1, 1542,1541 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,364SOKAK 364/11 VE 364/13 SOKAKLAR CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1605/1,1509/1,OKUL SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,364/11,364/13 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,1420,1420/1,1419 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

ÇİĞLİ
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8788/1, 8788/2, 8788/4 VE 1671/1 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8789/4,1671 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8903, 8789/2, 8903/2 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
09.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ MAHALLESİ,172-172/3-219 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA,BAHAR MAHALLELERİ VE CİVARI,TOPLUM POLİSİ SİTESİ
09.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR,GÜLYAKA MAHALLELERİ,2912,2935,2957,2970,2981,3011 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA,BAHAR MAHALLELERİ VE CİVARI,TOPLUM POLİSİ SİTESİ

İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

KARŞIYAKA
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6221/6,6221/8, 6221/7, 6221/9, 6249, 6253/1, 6221/4, 6250, 6250/1 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6276,6310/1,6286,6286/5,6288,6288/1,6289,6289/1,6299,6299/1,6299/2, 6299/3,6299/4,6301,6302,6303,6304,6305,6307,6308,6309,6309/1, 6310,6310/1,6277,6277/1,6278, ANADOLU CADDESİ (6277 İLE 6288/2 ARASI) SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6262/1,6263,6273,6274,6274/1,6275,6275/1,6275/2,6275/3,6275/4,6275/5, 6275/6,6280,6281 SOKAKLAR VE CİVARI

KONAK
09.05.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ CİVARI
09.05.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ CİVARI

MENDERES
09.05.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH ATATÜRK MH İNÖNÜ MH SAHILCD

İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

ÖDEMİŞ
09.05.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖDEMIŞ İLÇESI
OVAKENT,BOZCAYAKA,PIRINÇÇI,BADEMLI,BIÇAKÇI,KONAKLI,MESCITLI,KEMENLER MAHALLELERI

SEFERİHİSAR
09.05.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR PAYAMLI MH ATATÜRK MH CUMHURIYET MH ÖMÜR BELDESI BANKSIS DOĞANKENT

URLA
09.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KALABAK MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE KOCADAĞ MEVKIIDIR

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