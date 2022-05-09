İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

ÇİĞLİ

09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8788/1, 8788/2, 8788/4 VE 1671/1 SOKAKLAR VE CİVARI

09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8789/4,1671 SOKAKLAR VE CİVARI

09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8903, 8789/2, 8903/2 SOKAKLAR VE CİVARI



KARABAĞLAR

09.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ MAHALLESİ,172-172/3-219 SOKAKLAR VE CİVARI

09.05.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA,BAHAR MAHALLELERİ VE CİVARI,TOPLUM POLİSİ SİTESİ

09.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR,GÜLYAKA MAHALLELERİ,2912,2935,2957,2970,2981,3011 SOKAKLAR VE CİVARI

09.05.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA,BAHAR MAHALLELERİ VE CİVARI,TOPLUM POLİSİ SİTESİ

