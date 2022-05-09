İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmri'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmri'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
ALİAĞA
09.05.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 124, 126, YALI, 129, 128 SOKAKLARI, DENİZ RESTORAN VE CİVARLARI
09.05.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ-2. ÇEVRE YOLU, ÇEŞME ÖNÜ CADDESİ, 3133, 3186, 3208, 3211, 321, 3214, 3230, 3237, 32 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BERGAMA
09.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÖRENLİ MAHALLESİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
09.05.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "BEYDAĞ İLÇESI HALIKÖY MAHALLESI OVACIK MEVKII"
BORNOVA
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,351 SOKAK,TEİAŞ LOJMANLARI KAMPÜS İÇİ
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ ,1443,1451/1,1454/1, 1542,1541 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,364SOKAK 364/11 VE 364/13 SOKAKLAR CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1605/1,1509/1,OKUL SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,364/11,364/13 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,1420,1420/1,1419 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8788/1, 8788/2, 8788/4 VE 1671/1 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8789/4,1671 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8903, 8789/2, 8903/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
09.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ MAHALLESİ,172-172/3-219 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA,BAHAR MAHALLELERİ VE CİVARI,TOPLUM POLİSİ SİTESİ
09.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR,GÜLYAKA MAHALLELERİ,2912,2935,2957,2970,2981,3011 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA,BAHAR MAHALLELERİ VE CİVARI,TOPLUM POLİSİ SİTESİ
KARŞIYAKA
09.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6221/6,6221/8, 6221/7, 6221/9, 6249, 6253/1, 6221/4, 6250, 6250/1 SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6276,6310/1,6286,6286/5,6288,6288/1,6289,6289/1,6299,6299/1,6299/2, 6299/3,6299/4,6301,6302,6303,6304,6305,6307,6308,6309,6309/1, 6310,6310/1,6277,6277/1,6278, ANADOLU CADDESİ (6277 İLE 6288/2 ARASI) SOKAKLAR VE CİVARI
09.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6262/1,6263,6273,6274,6274/1,6275,6275/1,6275/2,6275/3,6275/4,6275/5, 6275/6,6280,6281 SOKAKLAR VE CİVARI
KONAK
09.05.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ CİVARI
09.05.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ CİVARI
MENDERES
09.05.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH ATATÜRK MH İNÖNÜ MH SAHILCD
ÖDEMİŞ
09.05.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖDEMIŞ İLÇESI
OVAKENT,BOZCAYAKA,PIRINÇÇI,BADEMLI,BIÇAKÇI,KONAKLI,MESCITLI,KEMENLER MAHALLELERI
SEFERİHİSAR
09.05.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR PAYAMLI MH ATATÜRK MH CUMHURIYET MH ÖMÜR BELDESI BANKSIS DOĞANKENT
URLA
09.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KALABAK MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE KOCADAĞ MEVKIIDIR