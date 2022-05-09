İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...