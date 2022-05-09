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İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

09.05.2022, 09:41

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER
09.05.2022 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ
09.05.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

MENEMEN KIR
09.05.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE NARLI
09.05.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

ÖDEMİŞ BOZDAĞ
09.05.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ), OVAKENT, BOZCAYAKA, PİRİNÇÇİ, BADEMLİ, BIÇAKÇI, KONAKLI, MESCİTLİ, KEMENLER

09.05.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

TORBALI AYRANCILAR
09.05.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA DENİZLİ
09.05.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA DENİZLİ
09.05.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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