İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 9 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER
09.05.2022 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
09.05.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KIR
09.05.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE NARLI
09.05.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ
09.05.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ), OVAKENT, BOZCAYAKA, PİRİNÇÇİ, BADEMLİ, BIÇAKÇI, KONAKLI, MESCİTLİ, KEMENLER
09.05.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR
09.05.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA DENİZLİ
09.05.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA DENİZLİ
09.05.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.