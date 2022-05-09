Haberler İzmir İzmir'de deprem araştırması! Kaç büyüklüğünde olacak?

İzmir'de deprem araştırması! Kaç büyüklüğünde olacak?

İzmir ve çevresinde 100 kilometre yarıçaplı alandaki yaklaşık 40 fayın deprem üretme olasılıklığını belirlemek için araştırmalar sürüyor. Seferihisar'da bulunan Tuzla fayınde hendek kazılarak örnekler alındı. Olası bir depremde İzmir'de yaşanacak tsunami riski için hesaplamalar da yapılacak.