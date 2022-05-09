İzmir’deki pastane cinayetinde karar! Fulya’nın katili gün güzü göremeyecek

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Baştosun, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Fulya Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi, babası Ahmet Öztürk ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Baştosun, pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baştosun'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, cezada herhangi bir indirim de uygulamadı.