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Haberler İzmir Kepçe operatörü anneye sürpriz ziyaret

Kepçe operatörü anneye sürpriz ziyaret

9.5.2022

Kepçe operatörü anneye sürpriz ziyaret
İŞ makinesi operatörü Nurcan Özgül Fetah, Anneler Günü'nde oğlu Çınar'ın şantiyeye sürpriz ziyareti ile duygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nde iş makinesi operatörü olarak ocak ayında göreve başlayan ve eğitim aldığı sırada verdiği röportajda en büyük hayalinin oğlunun kendisini çalışırken görmesi olduğunu söyleyen Fetah için sürpriz bir organizasyon yapıldı. Karşıyaka Sancaklı Mahallesi'nde kazı çalışması yaptığı sırada karşısında oğlunu gören Fetah, gözyaşlarına hakim olamadı. Babasıyla birlikte çalışma alanına gelen Çınar, elinde iş makinesi oyuncağı ve çiçekle annesine sarıldı. 10 yaşındaki Çınar Fetah ise, "Annemi çalışırken görmek heyecan verici" dedi.4
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