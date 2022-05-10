Depreme dayanıksız valilik binaları yıkılıyor

İZMİR Valiliği, 30 Ekim 2020'da yaşanan depremin ardından dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan İzmir Valiliği yerleşkesinde yer alan binaların yıkımı için harekete geçti. Yerleşke içerisinde yer alan 5 adet blok ile bodrum otoparkın hurda karşılığı yıkım ve molozlarının atılması için ihaleye çıkılacağı açıklandı.

BİRÇOK BİRİMİ BARINDIRIYOR

TOPLAMDA 27 bin 970 metrekarelik yıkım için Valilik 17 milyon 244 bin 547 lira 38 kuruş muhammen bedel belirledi. İhalenin geçici teminat bedeli ise 862 bin 227 lira 37 kuruş olarak açıklandı. İhale 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:00'da Yatırım İzleme Müdürlüğü'nün binasında gerçekleşecek. Teklifler 23 Mayıs günü mesai bitimine kadar müdürlüğe sunulabilecek. İhale şartnamesinde yer alan bilgilere göre yer tesliminden 75 gün sonra yıkımın tamamlanması gerekiyor. Valilik yerleşkesi içinde Konak Kaymakamlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Defterdarlığı gibi pek çok birim hizmet veriyordu. Emniyet Müdürlüğü'nün nereye taşınacağı kent gündeminde uzun süre tartışmalara neden olurken bunun üzerine yeni yer arama çalışmaları başlatılmış, ardından Konak'ta bulunan eski Sümerbank Fabrikası alanında karar kılınmıştı.