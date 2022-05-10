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İzmir İZSU su kesintisi 10 Mayıs Salı

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. Buna göre bazı ilçelerde uzun süreli kesintiler bekleniyor. İşte 10 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...