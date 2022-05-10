İzmir İZSU su kesintisi 10 Mayıs Salı

Su ve elektrik kesintileri araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 10 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. Buna göre bazı ilçelerde uzun süreli kesintiler bekleniyor. İşte 10 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
Su ve elektrik kesintileri araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 10 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA
10.05.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA İNÖNÜ, MUSTAFA KEMAL
10.05.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
10.05.2022 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA
10.05.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK CENGİZ TOPEL, BOĞAZİÇİ, HUZUR, EMİR SULTAN
10.05.2022 saat 11:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, ÜÇ EYLÜL, UMURBEY
10.05.2022 saat 07:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.