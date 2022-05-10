İzmir’de korkunç ölüm

İzmir'de yaşayan ve eşi Emine Sert ile birlikte hurdacılık yapan Mustafa Sert (27) Gaziemir'de önceki sabah hurda olup olmadığını kontrol etmek için kapağını açtığı trafoda elektrik akımına kapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eşinin çığlıkları üzerine büyük panik yaşayan Emine Sert, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinin ölümüyle yıkılan Emine Sert güçlükle ayakta durabildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Mustafa Sert'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

GDZ Elektrik yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Trafo kapaklarını açarak içindeki mekanizma ile oynamanın tehlikeli olduğunu söyleyen yetkililer, son günlerde bu nedenden kaynaklanan ölümlerin arttığına dikkat çekti.

FATİH ŞENDİL