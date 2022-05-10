İzmir’in çevre projesine Büyükşehir’den destek yok

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Tunç Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ni çevre porejeleri üzerinden eleştirdi.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

PAYLAŞTIĞI video mesajında belediyeyi eleştiren Kaya, "Küçük Menderes'in temizlik çalışmalarında sona geldik. Toplam 94 kilometrelik hattın, 88 kilometrelik kısmında çalışmalar bitti. Sadece 6 kilometrelik kısımda çalışmalar yapılacak" dedi. Küçük Menderes'in Islah Projesi'nin, İzmir'in en büyük çevre projesi olduğunu dile getiren Kaya, "Bu projeye pek çok kurum katkı koydu, tek katkı koymayan kurum CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz koskoca nehri temizledik, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır iki tane arıtmayı hala yapamadı. Kim çevreci, kim değil, burada yapılan çalışmalar hepsini net şekilde ortaya koyuyor" dedi.