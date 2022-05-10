Merve’ye İzmir’de ikinci hayat

ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Merve Bulut'a nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetiyle Eylül'de başvurduğu hastanede, halk arasında "köpek kisti" olarak da bilinen "kist hidatik" teşhisi konuldu. İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bulut'un akciğerindeki kistin çıkarılması için ameliyat kararı alındı.

KORONA VİRÜSE YAKALANDI

BU sırada yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bulut'un ameliyatı bir süre ertelendi. Ekim'deki operasyonla kisti çıkarılan Bulut'un akciğerinde, ameliyat sonrası oluşan enfeksiyon nedeniyle sönme oluştu. İkinci ameliyatında da akciğerinde istenen iyileşmenin görülememesi üzerine üçüncü kez ameliyat masasına yatan Bulut, sol akciğerinin bir bölümünün alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Akgün Oral ve Prof. Dr. Kenan Can Ceylan'ın kontrolünde süreci başarıyla atlatan Merve Bulut, taburcu edildi. Hastalık teşhisinden önce de doktor olmayı hayal ettiğini, tedavisi sürecinde bu hayalinin güçlendiğini anlatan Bulut, "Hastaneye yattığımda doktorların nasıl çalıştığını gördüm. Doktorlara olan hayranlığım daha da arttı. Hatta ben de profesör olmak istiyorum. İnşallah beni ameliyat eden doktorlarım gibi hayat kurtarmak istiyorum" dedi.