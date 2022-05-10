Pehlivan: Gençlerimizin her zaman yanında olacağız

İZMİR Menemen Belediyesi, geçtiğimiz pazar günü modifiyeli araç tutkunlarını ilçede buluşturdu. Ulukent Eshot Garajı'nda düzenlenen Menemen Garage Modfiyeli Araba Festivali'ne 750'nin üzerinde araç katıldı. Festival kapsamında, Desibel Yarışması, Avrupa Güzellik Yarışması ve Tofaş Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Festival alanına TIR ile giriş yapan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, çevredeki vatandaşların büyük sevgisiyle karşılandı. Modifiyeli arabaları tek tek gezen ve gençlerin drift yapma talebini geri çevirmeyen Pehlivan, "Gençlerimizin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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