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Haberler İzmir 2 ton uyuşturucuyu yurda sokacaklardı! ‘Ay Grubu’ elebaşı ve sevgilisinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

2 ton uyuşturucuyu yurda sokacaklardı! ‘Ay Grubu’ elebaşı ve sevgilisinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Ege üzerinden 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ve 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olan ve'Ay Grubu' olarak bilenen şüpheliler İzmir'de yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz'ün (30) sosyal medya paylaşımları ise lüks bir hayat sürdüklerini ortaya çıkardı.

DHA

11.05.2022, 13:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 14:09

2 ton uyuşturucuyu yurda sokacaklardı! ‘Ay Grubu’ elebaşı ve sevgilisinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz İzmir'de önceki gün gözaltına alındı.

Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Ay ve Epöz'ün, İzmir'de lüks sitelerde yaşadığı belirlendi.

Sunay Epöz'ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma, örgüt kurma suçlarından 24 kaydı bulunan Mahsum Ay'ın ayrıca 2017 yılında Ayvalık ilçesi Alabar'da Tekin Kocabıçak'ın öldürülmesi nedeniyle arandığı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Sunay Epöz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Epöz'ün lüks araçlar ile şarkıcılarla yaptığını öne sürdüğü görüşmeleri sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Polisin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu baronu İzmir'de yakalandı! Ege üzerinden yurda sokacaktı

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