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Haberler İzmir 92 göçmen Yunanistan yolunda yakalandı

92 göçmen Yunanistan yolunda yakalandı

11.5.2022

92 göçmen Yunanistan yolunda yakalandı
İZMİR'İN Çeşme ilçesinden Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik botu, 10'u Filistin, 13'ü Kongo, 2'si Kamerun, 2'si Liberya ve 1'i Eritre uyruklu toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerinin aynı ilçede yaptığı kontroller sırasında ise 20'si Yemen, 7'si Eritre ve 8'i Togo uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da bir yelkenli tekne içerisinde 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. ■ SUAT SALGIN
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