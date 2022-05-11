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Haberler İzmir Aykut Saniye’yi Rüzgar Çikita’yı aldı

Aykut Saniye’yi Rüzgar Çikita’yı aldı

11.5.2022

Aykut Saniye’yi Rüzgar Çikita’yı aldı

İZMİR Menemen'de 12 yaşındaki Aykut kaybolan yavru keçisini bulmak için polisten yardım istedi. Aykut'un babasının, çiftlikten taşınacakları için yavru keçi Saniye'yi ağıl sahibine verdiği, yaklaşık 2-3 gündür de yavru keçiye ağıl sahibinin oğlu Rüzgar'ın sahip çıktığı öğrenildi.

Saniye'nin tekrar Aykut'a teslim edilmesi üzerine gözyaşlarını tutamayan Rüzgar'a da polis ekipleri kayıtsız kalmadı ve bir kuzu armağan etti. Rüzgar kuzunun adını 'Çikita' koydu. Hem Aykut hem de Rüzgar hayvanlarına kavuştukları için polislere teşekkür etti.

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