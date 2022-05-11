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Haberler İzmir Bakımını yapan kadın ‘katili’ oldu

Bakımını yapan kadın ‘katili’ oldu

11.5.2022

Bakımını yapan kadın ‘katili’ oldu

İZMİR'İN Konak ilçesinde Sait Ali Büyükbaş (65), bakıcısı G.B. (53) adlı kadının itmesi sonucu yere düşerek başını zemine çarpıp, yaşamını yitirdi. Polis, G.B'yi gözaltına aldı.

BAŞINI ZEMİNE ÇARPTI
OLAY, dün saat 08.30 sıralarında, Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde meydana geldi. Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. adlı kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evin salonundaki tartışma sırasında G.B'nin ittiği Büyükbaş, düşmesi sonucu başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine G.B. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan bakıcı G.B sorgusunda suçunu itiraf etti.

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