İkisine de acımadı

İzmir'in Konak ilçesinde müzisyenlik yapan Sergen Özbakıcı (27), bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Bengü Baydur'u (21), ekmek bıçağıyla karnından bıçakladı. O sırada evde olan ve ablasını korumak için kavgayı ayırmaya çalışan Gizem Nur Terzi de (19) bacağından bıçaklandı. İki kadın hastaneye kaldırıldı.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARI DUYDU

Olay, önceki gece 01.00 sıralarında, Konak 2. Kadriye Mahallesi Çimentepe semti 610 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Sergen Özbakıcı, birlikte yaşadığı sevgilisi Bengü Baydur ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu Sergen Özbakıcı, yanında bulunan ekmek bıçağını çıkararak Bengü Baydur'u göğsünden bıçakladı. Sergen Özbakıcı, daha sonra ise Bengü Baydur'un kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Gizem Nur Terzi'yi bacağından bıçakladı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Özbakıcı olayın ardından kaçarken çığlıkları duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bengü Baydur'un hayati tehlikesinin bulunduğu, Gizem Nur Terzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Sergen Özbakıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı

FATİH ŞENDİL