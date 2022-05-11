İzmir İZSU su kesintisi 11 Mayıs Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 11 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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