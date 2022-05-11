İzmir İZSU su kesintisi 11 Mayıs Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 11 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 11 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 11 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA AŞAĞI ŞAKRAN
11.05.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ZAFER
11.05.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
11.05.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA YALI
11.05.2022 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA YALI
11.05.2022 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK KONAK, KADİFEKALE, BALLIKUYU
11.05.2022 saat 04:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KONAKLI
11.05.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK, HIDIRLIK
11.05.2022 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR
11.05.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNALANI
11.05.2022 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.