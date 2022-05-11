İzmir’de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı

Olay 10 Mayıs gecesi saat 01.54 sıralarında Tepekule Mahallesi 2084/1 Sokakta meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, sokakta bulunan bir apartmanın doğal gaz kutusundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine sokağa gitti. Apartmanın doğal gaz kutusunu açarak elektrik kablolarını çalan şüpheli Z.D., bekçi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında yan keski ve doğal gaz kabloları ele geçirilirken, elinde ve bulunduğu yerde de elektrik kabloları ele geçirildi. Apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine Z.D., gözaltına alınarak Bayraklı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.





YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Z.D.'nin kabloları çaldığı esnada bekçiler tarafından suçüstü yakalanma anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kabloları çalan Z.D.'nin bir anda araçtan inerek kendisine yönelen bekçiler tarafından yakalandığı anlar yer aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.