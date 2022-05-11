İzmir’in mezarlık sorununa karşı genişletme projesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için Bayraklı Doğançay'daki mezarlık alanı genişletme çalışmasını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinde mezarlıkların gömü kapasitesinin dolması, nüfus artışı, göç ve pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek ve kentin 25 yıllık mezar ihtiyacını karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tahsis için başvurularda bulunmuştu. Doluluk sınırına ulaşan Doğançay Mezarlığı için vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda genişletme çalışmaları başlatan Büyükşehir, mezarlık alanının yanı başındaki 12,5 dönümlük alanın projelendirilmesi için ihaleye çıktı.

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