Kaçak sigara fabrikası!

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak sigara üretim tesisine jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 51 milyon 750 bin liralık kaçak tütün, sigara ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

OPERASYON YAPILDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir üretim tesisinde, bandrolsüz kaçak sigara üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adli makamlardan alınan arama kararı sonucu belirlenen adrese dün KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan sigara üretim makinesi, 2 adet forklift, 6 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 500 bin adet bandrolsüz kaçak sigara, 9 milyon 300 bin sigara filtresi, 3 ton sigara üretiminde kullanılan tutkal ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürün ve araçların toplam değerinin 51 milyon 750 bin lira değerinde olduğu tespit edildi. ■ ÖMER DUR