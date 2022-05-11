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Haberler İzmir Makam aracını bırakıp bisikletle denetime çıktı

Makam aracını bırakıp bisikletle denetime çıktı

11.5.2022

Makam aracını bırakıp bisikletle denetime çıktı

İZMİR'İN tarihi ve turistik ilçesi Bergama'da bisiklet ve motosiklet kullanımı arttı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, buna paralel oluşabilecek kazaları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla trafik denetimlerini sürdürüyor.

Bergama İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt de makam aracını bırakıp bisikletiyle denetime çıktı. Kaskını takarak bisikletle Bergama caddelerini gezen Öğüt, motosiklet sürücülerini durdurup kask takmaları konusunda uyardı. Öğüt'ün ve trafik ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşılayan vatandaşlar, "Polisimiz bizim için gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız" dedi.

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