Şehitler için 20 bin kilometre pedal çevirdi

İZMİR'DE yaşayan 45 yaşındaki Orhan Kotluk, şehitlere minnetini pedal çevirerek gösteriyor. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anısına 17 yıldır pedal çeviren Kotluk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'den Anıtkabir'e hareket etti. Vatanın kolay şartlarda kazanılmadığını özellikle gençlere aktarmak isteyen Kotluk, 2005- 2018 arasında her 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde o dönem yaşadığı Adana'dan Çanakkale'ye pedal çevirdi. Daha sonra İzmir'e taşınan Kotluk, geleneğini 2019, 2020'de İzmir'den yola çıkarak sürdürdü. Kotluk, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla İzmir'den İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'deki doğduğu eve bisikletle gitti. Bugüne kadar bisikletiyle şehitler anısına 20 bin 50 kilometre yol kateden Kotluk, 600 kilometrelik yolu 6 günde tamamlamayı hedefliyor.

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