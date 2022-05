Sular kesildi ziyaretçiler mağdur oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Doğançay Mezarlığı'na 8 Mayıs Anneler Günü'nde kabir ziyaretine giden vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Böyle özel bir günde annelerinin ve diğer yakınlarının kabirlerini ziyaret edip, mezarlarındaki çiçekleri sulamak ve etrafında temizlik yapmak için çeşmelerden su doldurmaya gittiklerini ifade eden vatandaşlar, o gün çeşmelerdeki hiçbir musluktan su akmadığını iddia etti.

'BÖYLE REZİLLİK OLMAZ'

Suların kesik olduğunu oraya gidince öğrendiklerini, sonrasında gidip en yakın marketten hazır su satın alarak soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan vatandaşlar, "Anneler Günü nedeni ile hem annemizin hem de diğer yakınlarımızın kabristanını ziyaret etmek istedik ancak gittiğimizde mezarlıkların yakınlarında bulunan hiçbir musluktan su akmadığını gördük. Biz tekrar araba ile gidip en yakın marketten bir hazır su satın aldık ancak bizim gibi yapamayan birçok vatandaş mağdur oldu. Yetkilileri hafta sonu aradık ancak kimseye ulaşamadık. Böyle bir rezillik olamaz. Bu tür durumlarda sorumluların biraz daha duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR

İZMİR'İN Çeşme ilçesindeki TOKİ Konutları'nda oturan vatandaşlar, atık maddelerin geri dönüştürülmesi için kaldırıma konulan, üzerinde de Çeşme Belediyesi ve Atık Getirme Merkezi yazan kutunun trafiği tehlikeye soktuğunu iddia etti. Devasa geri dönüşüm kutusunun tam virajda olduğunu ve sürücüler için kör nokta oluşturduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Kutunun konulduğu yer gerçekten çok tehlikeli. Kutu büyük olduğu için sürücüler virajı dönerken, özellikle de akşam ne ile karşılaşacaklarını kestiremiyor. Aniden önüne bir yaya çıksa sürücü aracını durdurana kadar bu yayaya çarpabilir" dedi. Vatandaşlar, "Biz geri dönüşüm kutusu olmasın demiyoruz ancak konum itibari ile daha güvenli ve düzgün bir yere konulabilirdi. Çeşme Belediyesi tarafından konulduğunu düşündüğümüz bu atık kutusunun yerinin değiştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

KANALİZASYON PATLAKLARI PİS SU SAÇIYOR

İZMİR'İN Tire ilçesine bağlı Eğridere köyünde, yollarda oluşan kanalizasyon patlakları çevre tehdidi oluşturuyor. Kuyubaşı sokakta patlaklar yüzünden çukurlar meydana geldiğini ve bu çukurlarda pis suların biriktiğini belirten vatandaşlar, "Mikroplu kanalizasyon suları her türlü hastalığa davetiye çıkarıyor. Her ne kadar uyarsak da çocuklarımız sokaklarda oyun oynuyor. Vatandaşlar pis suların içinden geçmek zorunda kalıyor. Otomobil ve motosikletler çukurlardan hızla geçerken üzerimize pis sular sıçrıyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bir an önce kanalizasyon sistemindeki patlaklar onarılsın" şeklinde konuştular. METİN BURMALI